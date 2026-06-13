舞踊家・田中泯が、今月９日に亡くなった女優・中村玉緒さんを追悼した。田中は１３日に自身のインスタグラムを更新。「中村玉緒さん！」と書き出すと、「本当に寂しい。鎌倉物語の撮影中、会うとずっとそばに来てくれ、舞台挨拶でも手を繋（つな）いで登壇しましたね。勝新太郎さんにあわせたかったと何度も言われた。おかげで山崎貴組『ＤＥＳＴＩＮＹ鎌倉ものがたり』の撮影を僕らは楽しく過ごしていました」と、「鎌倉もの