◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―広島（１３日・楽天モバイル最強パーク宮城）広島が初回に先制点を挙げた。初回１死から大盛が右前打を放ち、続く菊池の打席でエンドランを仕掛けた。３６歳のベテランは高めに大きく外れた変化球を“悪球打ち”で右前へ。技術の詰まった天才的な一打で一、三塁をつくり、坂倉が右前へ２試合連続の先制打を放った。前夜は１点リードの７回に２点を奪われ、痛恨の逆転負け。今季の交