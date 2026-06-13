◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１３日・京セラドーム大阪）阪神・立石正広内野手が、５月１９日の中日戦（倉敷）で１軍デビューして以降、初めてベンチスタートとなった。代わって木浪が「７番・三塁」で出場する。福島が「１番・中堅」で２９日のロッテ戦以来のスタメン出場。ＤＨには嶋村が入った。この日、開幕７連勝中の高橋とバッテリーを組むのは坂本。５連敗阻止のため、スタメンを大きく変更