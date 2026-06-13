Kis-My-Ft2が、6月20日(土)にデジタルシングル「King King」をリリースすることを発表した。今作はメンバーの二階堂高嗣が監修した楽曲。野心や自信を剥き出しにしながら自分の限界を超えて頂点を掴みに行く姿を描いた、“自分の限界を超えて頂点へ挑み続けるアンセム”となっている。プレッシャーや周囲からの視線すら力に変えながら、自分の信じる道を突き進んでいくというメッセージが込められた歌詞と、強さだけではなく、「自