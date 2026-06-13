実業家としても活躍する女優でモデルの新田さちか(27)が13日までに自身のインスタグラムを更新。「約2000万円」という新車購入を報告した。 【写真】ワイルドな雰囲気もオシャレ！でも…運転できないんです 「人生初納車をしました!!」と書き出し、街角に止めた黒色のメルセデス・ベンツGクラス「ゲレンデヴァーゲン」との記念写真を公開。「ちっちゃい小娘が乗っとったらギャップで面白いんじゃな～い?となり、