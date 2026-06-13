資料：さぬきこどもの国香川 さぬきこどもの国（高松市香南町由佐）で2026年7月12日、海洋ゴミで作られた楽器のコンサートが開かれます。先着200人（子どもと保護者）、参加無料。 2020年に結成された海洋ゴミ楽器集団「ゴミンゾク」が出演します。ペットボトルなど海洋ゴミを主原料に、世界各国の民族楽器から得た知識を基に多種多様な「楽器」を製作しているアート集団です。海洋ゴミ楽器のクオリティ}