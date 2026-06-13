イラン外務省が米国と暫定合意した終戦に関する覚書（MOU）に対して最高指導者モジタバ・ハメネイ師の承認を得たと12日（現地時間）、明らかにした。イラン側が最高指導者による合意案の承認事実を直接明らかにしたのは今回が初めてだ。米紙ニューヨークタイムズ（NYT）によると、イランのアラグチ外相はこの日、全国に生中継されたテレビ演説で「米国との合意が最終段階に入り、最高指導者と国家安全保障会議を含むイラン最高指導