ロッテは、6月28日のソフトバンク戦（ZOZOマリンスタジアム）で開催する「ラブライブ！シリーズ」とのコラボ試合に、声優の薮島朱音と大熊和奏が来場し、試合前にトークショーを実施すると発表した。パ・リーグ6球団と「ラブライブ！シリーズ」によるコラボレーションの一環として、当日は「ラブライブ！スーパースター！！「（Liella！）より、米女メイ役の薮島朱音、若菜四季役の大熊和奏が来場。試合前に作品の見どころやラ