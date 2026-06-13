国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』が、6月13日（土）に開催される。【映像】国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』を生中継中『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトに掲げ、日本発の国際音楽賞として、国内外の音楽シーンを横断した評価と発信を目的とする大型アワード。第2回となる今回は、2025年の初開催からさらに規模が拡大。授賞式に加えて