俳優・山田杏奈が１３日、都内の劇場で行われた、主演映画「ＮＥＷＧＲＯＵＰ」の公開記念舞台あいさつに青木柚、ピエール瀧、下津優太監督と出席した。今作は、組み体操という「集団行動」を題材としたＳＦサイコエンタテインメント。下津監督自ら「奇妙な映画」と紹介すると、山田も「監督が言ってたので私も言うけど、奇妙な映画だった」と苦笑い。瀧も「奇妙」と口にし、「撮影の時からどういう人が見る映画なんだろうな