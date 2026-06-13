お笑いコンビ、南海キャンディーズ山里亮太（49）が13日、Xを更新。前日に出席した際に、トレードマークの赤メガネを投げ込まれたことについて、つづった。山里は12日、都内で開催された「タイタンライブ」に8年ぶり出席。相方のしずちゃんと漫才を披露した。エンディングでは爆笑問田の太田光（61）が山里の眼鏡を取って、客席に投げ入れる暴挙。その後、山里の赤メガネが太田に強奪された写真がネット上で拡散されていた。山里は