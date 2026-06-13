JTB（ジェイティービー）は、「JTB タイムセール」を6月12日から24日まで開催している。国内旅行は、全国のホテル・旅館の宿泊プランや、新幹線・JR・飛行機付きツアーが限定価格となる。主なツアー料金例（2名1室利用、大人1名あたり）は、北海道3日間が航空券付き35,300円から、沖縄3日間が航空券付き42,100円から、近畿2日間が新幹線・JR付き27,700円からなど。海外旅行は、ダイナミックパッケージ「ルックJTB MySTYLE」のホテ