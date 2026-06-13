睡眠で検索すると出てくるちょっと物騒な言葉から、睡眠に力を入れたホテルの寝心地、さらには“ぐっすり”の語源や読むと眠たくなる文章と睡眠界隈のあれやこれやを集めてみました。特に文章は眠りにつくために必読!?です。Q．最近話題のパワーワード「睡眠離婚」について解説をお願いしますA．夫婦、恋人、寝室を共にする関係のふたりが、同時に熟睡する方法は、案外難しい。温度、湿度、時間帯など、一致が難しい条件が多すぎま