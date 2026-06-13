ブレントフォードは12日、元アイルランド代表MFダミアン・ダフ氏がアシスタントコーチに就任したことを発表した。現在47歳のダフ氏は、現役時代にブラックバーン、チェルシー、ニューカッスル、フルアムなどで活躍。チェルシー時代にプレミアリーグ連覇を経験するなど、リーグと母国を代表する名ウインガーとして知られた。引退後はセルティックやアイルランド代表のアシスタントコーチなどを歴任。2021年11月から2025年6月