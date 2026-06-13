６月13日に開催の「JリーグオールスターDAZNカップ」オープニングセレモニーで披露された、福島ユナイテッドFCの選手たちによる粋なパフォーマンスが話題を呼んでいる。J１・J２・J３の全60クラブからファン投票などで選出された選手たちが６チームに分かれ、トーナメント形式で頂点を争う同祭典。試合前には各クラブの選手たちが国立競技場のピッチに登場する華やかなオープニングセレモニーが実施された。そのなかで大きな