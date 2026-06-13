■MLBホワイトソックス 8ー2 ドジャース（日本時間13日、レート・フィールド）【日程】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カード一覧ドジャースの佐々木朗希（24）が敵地でのWソックス戦に今季12度目の先発登板。4回1/3、91球を投げて被安打7、奪三振4、四死球3、失点7（自責点7）で4敗目を喫した。初回に先制被弾も、2回以降は走者を背負いながらスコアに0を並べた佐々木。しかし勝利投手目前となった5回