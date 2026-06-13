アメリカメディアは、戦闘終結への“覚書”について、署名式がスイスのジュネーブで行われる可能性があると報じました。一方でイランメディアは、この報道を否定しています。【写真を見る】米ニュースサイトが報道「戦闘終結への“覚書”」の内容アメリカとイラン“覚書”に署名かイランをめぐってトランプ大統領は11日、予告していた攻撃を一転して中止すると表明。そして…トランプ大統領（11日）「我々はイランとの戦闘について