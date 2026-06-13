木原稔官房長官は、自身の秘書官が公費で出張中に「宿泊先のホテルに女性を招き入れた」との報道について、「ご指摘の通り」と認めました。処分については「情報を確認したうえで必要性を判断する」としています。【写真を見る】秘書官の「公費出張 不倫疑惑」に答弁する木原官房長官木原官房長官の秘書官 “公費出張中” 知人女性ホテルに招き入れ木原官房長官は、自身の秘書官が2025年、公費での出張中に不倫相手と宿