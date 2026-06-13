外務省＝東京・霞が関サッカーワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の開催を受け、外務省が現地で観戦する邦人の安全対策を強化している。日本代表の試合があるサッカースタジアム近くに臨時事務所を開設し、治安情報などを発信する特設ページも公開。「情報収集して安全安心に試合を楽しんで」（茂木敏充外相）と呼びかけている。日本代表戦は米ダラスで14日（日本時間15日）と25日（同26日）、メキシコ・モンテレイで20日（