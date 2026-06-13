歌手の小林幸子さんが、東京農業大学の世田谷キャンパス「水田」お披露目&田植えイベントに登場しました。【写真を見る】【小林幸子】田植えイベントでハプニング まさかの泥だらけ「みなかったことに…」今回お披露目された東京農業大学の新エリア「農と水の森」は、水田やビオトープが広がる自然豊かな場所で実際に米作りも行われます。快晴の新エリアに登場した小林さんは“いいお天気で本当に良かった。今日素晴らしいイベ