サッカー元日本代表でサポートプレーヤーとしてW杯に臨む日本代表に帯同しているDF吉田麻也（37＝ロサンゼルス・ギャラクシー）が13日、interfm「吉田麻也 Treasure in Talk」（土曜前9・00）に出演。代表合宿中の過ごし方を明かした。リスナーから「サッカーの代表合宿では練習やミーティング以外の時間でどれくらい自由時間があるのですか？長い合宿期間の中でどんなふうに気分転換したりストレス解消しているのか教えてくだ