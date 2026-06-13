歌手和田アキ子（76）は13日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演した際、生前親しい交友関係があり、6月9日に肺炎のため86歳で亡くなったことが12日に発表された女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんを、追悼した。和田は、リスナーからのメールに答える形で思い出を語り始めた。中村さんとは、中村さんが大好きだったパチンコの店