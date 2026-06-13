「ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ１回戦、Ｊ２・Ｊ３東Ａ２−０Ｊ２・Ｊ３東Ｂ」（１３日、ＭＵＦＧ国立）Ｊリーグのオールスターとしては１７年ぶりに開催され、Ｊ３福島の元日本代表ＦＷ三浦知良（５９）が「Ｊ２・Ｊ３東Ｂ」のメンバーで出場した。１９９３年のオールスターで初代ＭＶＰにも輝いているキングは、自身としても２００７年以来１９年ぶりで史上最多１０度目の祭典となった。第１試合の「Ｊ２・Ｊ３東Ａ