俳優梅沢富美男（75）が13日までに、インスタグラムを更新。9日に86歳で亡くなった女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんを悼んだ。「玉緒さんお疲れ様でした」と書き出すと、「ドラマやバラエティーで沢山お世話になりました。中でも僕が座長をついだ2012年の梅沢富美男劇団旗揚げ公演にでてくださったこと本当に感謝しています」とし、「いつも明るくて、劇団員にもスタッフにも優しく接してくださったこと忘