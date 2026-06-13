「別に好きだから好きなんじゃない?」――。菅野恵が、吹越満と年の差夫婦役を演じた映画『鍵』の撮影を振り返った。年齢差を意識することなく役と向き合い、「安心感があった」と共演を語った。菅野恵○映画『鍵』で剣持の年の離れた妻・郁子を演じた菅野恵が撮影を回顧映画『鍵』の初日舞台挨拶が12日に都内で行われ、吹越満、菅野恵、新藤まなみ、丸純子、いまおかしんじ監督が登壇した。谷崎潤一郎の同名小説が原作の本作で、