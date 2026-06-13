【モデルプレス＝2026/06/13】アーティストの米津玄師の楽曲「IRIS OUT」が、国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（6月13日＠TOYOTA ARENA TOKYO）のPremiere Ceremonyにて、「最優秀J-POP楽曲賞」のほか、多数の賞を受賞した。【写真】「MAJ2026」ノミネート発表 主要部門にミセス・HANA ・M!LKら◆米津玄師「IRIS OUT」多数受賞同楽曲は、劇場版アニメ『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌。今回の授賞式にて「最優秀J-PO