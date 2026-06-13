【モデルプレス＝2026/06/13】サカナクションが6月13日、国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のPremiere Ceremonyに出演した。【写真】「MAJ2026」ノミネート発表 主要部門にミセス・HANA ・M!LKら◆サカナクション山口一郎、療養期間経ての受賞に感謝「最優秀ロックバンド／ソロアーティスト賞」を受賞したサカナクション。ボーカル・ギターの山口一郎はロックジャンルでの評価に「本当にありが