◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽準決勝慶大５―２東北福祉大（１３日・神宮）５年ぶりの優勝を狙う慶大（東京六大学）は昨年王者の東北福祉大（仙台六大学）に５―２で勝利し、決勝に進出した。今春ドラフト候補の左腕・渡辺和大投手（４年＝高松商）が圧巻の奪三振ショーを見せた。初回に２三振を奪って立ち上がると、２回は４番からの好打順を３者連続三振に仕留める快投。３回も下位打線から