オリックス・九里亜蓮投手が、１４日の阪神戦（京セラドーム大阪）に先発することが決まった。前回登板となった９日のヤクルト戦（京セラドーム大阪）では１１４球を投げ、６回１失点の粘投。広島時代の２３年９月３日の中日戦（マツダスタジアム）以来３年ぶり、オリックス移籍後は初となる中４日での登板にも「いつも通り、しっかり試合に向けて、やることをやって準備しているだけ。別に何かを変えたとかもない」と自然体で臨