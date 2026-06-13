◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１３日・京セラドーム大阪）阪神のドラフト１位・立石正広内野手がベンチスタートとなった。スタメン落ちは５月１９日に１軍昇格してから初めて。立石は同日の中日戦（倉敷）に「６番・左翼」で１軍デビュー。プロ初打席で初安打を放つと、２２日からの巨人３連戦（東京Ｄ）ではプロ初本塁打や初Ｖ打をマークするなど、１４打数７安打５打点で同一カード３連勝の立役者に