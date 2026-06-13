◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月１３日、阪神競馬場昨年の有馬記念４着以来の実戦となるレガレイラ（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は、１３時２分に決戦の地に到着した。１馬身３／４差で勝利した２５年のエリザベス女王杯以来の長距離輸送となったが、楠助手は「長距離輸送は慣れているので、変わらずゆったりと輸送できました。少しスイッチは入ったと思