◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―ヤクルト（１３日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・周東佑京外野手が、ベンチを外れた。１２日のヤクルト戦で右ふくらはぎに死球を受けて６回の守備から途中交代。この日の試合前の全体練習には姿を見せず、別メニューで調整していた。直近６試合連続で２番に座り、１１試合連続出塁と好調をキープしていたが、この日は欠場となった。