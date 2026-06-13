オリックス・九里亜蓮投手（34）が、14日阪神戦の予告先発として公示された。114球を投げて6回4安打1失点と好投した前回9日ヤクルト戦から、移籍後初の中4日で臨む。「（首脳陣から）“よろしく”と言葉をいただいた。そういう風に任されることはすごくうれしく思う。だからといって、変に力みすぎてもダメだと思うので。しっかり自分がいけるところまではしっかり投げたい」。交流戦最終戦となる阪神との対戦に向けて、「いい