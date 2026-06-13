◇プロ野球セ・パ交流戦 楽天ー広島(13日、楽天モバイルパーク)広島・坂倉将吾選手が初回、2試合連続となる先制タイムリーを放ちました。対する楽天の先発は早川隆久投手。1アウトから大盛穂選手がヒットで出塁すると、続く菊池涼介選手も高めのボール球をたたき付けるようにして連打とします。この1アウト1、3塁の好機で打席に向かったのは、前日にも先制タイムリーを放っていた坂倉選手。ここでも2球目のストレートを振り抜き、2