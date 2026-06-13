ドジャースの球団公式インスタグラムが12日（日本時間13日）に更新され、お茶目な山本由伸投手（27）の写真が公開された。球団のインスタグラムは「タナー・スコット撮影の山本由伸の写真」と記し、救援左腕スコットがカメラを山本に向ける動画を公開。そして、撮影された写真も複数枚投稿され、山本が両手を突き上げ陽気に笑う姿や真剣な眼差しでピッチングする姿などがアップされた。この投稿には「由伸くん可愛い」「cute