PEACH JOHNから、世界中で愛され続けるファッションドールBarbie™とのスペシャルコラボレーションアイテムが登場します。Barbie™のポジティブで華やかな世界観と、PEACH JOHNらしいフェミニンな魅力を融合したルームウェア3型とファッション雑貨1型の全4アイテムを展開。おうち時間をもっと楽しく、もっと可愛く彩ってくれるラインナップは、Barbie™ファンはもちろん、大人の女性にもおすすめ