女優橋本愛（30）が13日、都内で行われた主演映画「祝山」（武田真悟監督）公開記念舞台あいさつに出席した。同作は民俗学や呪術を題材にした作品で知られる作家・加門七海氏が自身の体験を元にした同名小説が原作。橋本はスランプに陥ったホラー小説家鹿角南を演じた。撮影は25年11月。撮影は「できたてほやほやで届けられるのはうれしい。純度の高い物作りが出来る環境で作ったのでどんな風に届くのか楽しみです」と笑顔で話した