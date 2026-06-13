◇ファーム・リーグ中地区西武―中日（2026年6月13日カーミニークフィールド）西武・中村剛也内野手（42）が「代名詞」の満塁本塁打を放った。中日戦に「4番・DH」で出場。迎えた3回1死満塁の第2打席で、中日・三浦から左翼に4号グランドスラムを放った。中村はプロ野球歴代トップとなる22本の満塁本塁打を記録している。今季は1軍出場はまだない。