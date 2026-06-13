◇第108回全国高校野球選手権沖縄大会1回戦KBC未来沖縄4―1宮古工・宮古総合実（2026年6月13日沖縄セルラースタジアム那覇）第108回全国高校野球選手権の沖縄大会が13日、全国のトップを切って開幕。開幕戦はKBC未来沖縄の背番号11、中村琉碧（2年）が9回5安打1失点。14奪三振の力投で全国一番星に貢献。「自分が勝たせる気持ちでした」と胸を張った。130キロ台の直球に2種類のスライダーで2回からは毎回三振の投球だった