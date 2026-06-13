「全日本大学野球選手権・準決勝、慶大５−２東北福祉大」（１３日、神宮球場）東北福祉大は反撃及ばず、連覇とはならなかった。慶大先発の今秋ドラフト候補・渡辺和大投手（４年・高松商）に対し、七回までは無安打無無得点１５三振と完璧に抑え込まれた。しかし２点を追う八回に試合が動いた。先頭の藤原天斗捕手（３年・八戸学院光星）が右安打を放ち、ノーヒットノーランを阻止。その後、四球で１死一、二塁となると、広