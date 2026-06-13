お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘が13日、自身のインスタグラムを更新。意外すぎる高校の同級生との2ショットを公開した。【写真あり】え！同じ高校なの？パンサー尾形が“同級生”と2ショット尾形は、肩を組んだ写真を添えて「やっと会えた！！丸山ゴンザレスさん！！実は、高校の同級生サンキューーーーー！！同じ校舎！！酒がすすんだ！！」と投稿。ファンからは「え！ゴンザレスさんと同じ高校なの？」「びっくり！」「