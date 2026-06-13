女優橋本愛（30）が13日、都内で、主演映画「祝山」（武田真悟監督）公開記念舞台あいさつに、共演した久保田紗友（26）石川恋（32）らと出席した。同作は民俗学や呪術を題材にした作品で知られる作家・加門七海氏が自身の体験を元にした同名小説が原作。橋本はスランプに陥ったホラー小説家鹿角南を演じた。現場での思い出を聞かれると、橋本は「予算が潤沢な現場ではなかった」としつつ、「スタッフさんがお弁当を買ってきてくれ