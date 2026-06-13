「全日本大学野球選手権・準決勝、慶大５−２東北福祉大」（１３日、神宮球場）慶大が優勝した２０２１年以来、５年ぶりの決勝進出を決めた。先発の渡辺和大投手（４年・高松商）が大会タイ記録の８者連続三振をマークするなど１５奪三振で八回途中１失点。前回大会王者・東北福祉大の反撃を継投で凌ぎ、九回にダメ押しの３点を奪って逃げ切った。渡辺は立ち上がりから圧巻の投球で奪三振の山を築いた。１４０キロ台後半のス