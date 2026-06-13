元青森放送で、フリーアナウンサーの樋田かおり（40）が13日までに、インスタグラムを更新。第2子の出産を報告した。樋田は「ご報告」と題し、「遅くなりましたが、このたび第2子を出産し、新しい家族を迎えました。おかげさまで母子ともに健康です」と報告。人さし指を赤ちゃんが握る姿を添えた。「慌ただしい毎日の中でも、小さな家族に癒やされながら、かけがえのない時間を過ごしています。これから家族みんなで成長していけた