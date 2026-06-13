女優のん（32）が13日、京都市の京都劇場で行われた伝統の和装と最新の洋装の融合をはかるファッションショー「第32回ファッションカンタータfrom KYOTO」に登場した。のんはY’sの洋装と丹下雄介氏の和装でランウェーに登場。丹下氏による赤を基調にした着物には、のんの好きな百合の花、帯には「Non」の文字があしらわれた。イベント終了後、報道陣の取材に応じ、「すごく面白い試みで、京都の伝統と洋装が交わるショーというこ