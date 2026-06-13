パートナーがいる未婚者のみなさんは、パートナーとの「共同貯金」をしていますか。株式会社マイナビ（東京都千代田区）が運営する結婚準備情報サイト『マイナビウエディング』が実施した「パートナーがいる未婚者の結婚観調査2026」によると、パートナーとの共同貯金額は、平均「440.2万円」となり、貯金の目的は「老後の不安」から「ライフイベントへの備え」へ貯金に対する意識が広がっていることがわかりました。【調査結果】