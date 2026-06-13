自転車利用者がヘルメットを着用しない理由は？2026年6月3日の午前8時頃、北海道札幌市中央区の国道において、ライトバンと自転車の衝突事故が発生し、自転車に乗っていた10代後半の男性がけがをして病院に搬送されました。男性は搬送の際、意識がもうろうとしていたということです。事故当時、ライトバンと自転車はいずれも北方向に進んでいたとみられ、ライトバンの後方ガラスと自転車の前かごが大きく破損していることなど