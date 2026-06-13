子どもが大学生ぐらいにもなると、自分のことを自分でできるようになるため、ママは楽になる……と思いきや。大きくなっても自宅にいるとママの手をいつまでも煩わせる可能性もあるようです。『大きいお子さんのいるかたに質問です。子どものお昼ごはんはどうしていますか？ママが用意してから仕事へ行く？それとも作らずお金を渡す？家にあるものを適当に食べなさいって言う？自分のお金で適当にコンビニで買いなさいなど