光警察署によりますと13日午前11時半頃、山口県周南市八代の国道376号上でクマの目撃情報がありました。目撃者が国道を岩国市方向に向けて走行中、前方の道路に体長およそ1・2mほどのクマを目撃したもので、クマは北方の山へ立ち去ったということです。現場は、八代小学校の北約2キロのところで、警察が付近をパトロールやマイクで広報するなどし注意を呼び掛けています。