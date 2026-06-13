＜宮里藍 サントリーレディス3日目◇13日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第3ラウンドが進行している。最終組が前半9ホールを終えて、桑木志帆、前半でスコアを5つ伸ばした永井花奈がトータル15アンダーで首位に並んでいる。【写真】天才中学生・ソアのピースが初々しいトータル11アンダー・3位タイに鶴岡果恋、荒木優奈、トータル10アンダー・5位タイにルーキーの藤本愛菜、穴井詩、金